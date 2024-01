Pestato con un tirapugni per aver difeso la ragazza: «Mi hanno massacrato». A processo un 23enne

SENIGALLIA - Vanno a prendere un drink e mentre raggiungono il resto della comitiva lei viene presa a spallate, lui aggredito con un tirapugni. È finita con una mandibola rotta la serata in una discoteca della spiaggia di velluto per un 22enne di Porto Recanati che era insieme alla sua fidanzata. Il pestaggio risale al 12 luglio del 2020 e per quella aggressione, costata più di 30 giorni di prognosi al giovane della provincia di Macerata, è finito a processo un 23enne falconarese. È accusato di lesioni gravi e detenzione illegale di arma atta ad offendere, il tirapugni. Questa mattina, in tribunale, davanti al giudice Luca Zampetti, è stata sentita la vittima. Il 22enne ha riferito di aver visto la fidanzata in difficoltà così è intervenuto per aiutarla. In quel momento è stato aggredito. «In due mi hanno spintonato - ha raccontato la vittima - da dietro mi hanno colpito con pugni e calci in testa. Uno mi ha colpito con un tirapugni e ho perso i sensi. Mi hanno massacrato. Mi colava il sangue dalla bocca e non riuscivo a chiuderla».

Alcuni amici sono intervenuti e hanno chiamato i soccorsi. II 22enne non è andato subito in ospedale ma ha raggiunto il pronto soccorso la mattina dopo. Dal dolore non aveva chiuso occhio quella notte. «Sono stato operato - ha detto la vittima - ho avuto 30 giorni di prognosi iniziali e poi altre due settimane». Denunciati i fatti ai carabinieri ha riconosciuto il suo aggressore da un profilo social. Anche la fidanzata, ascoltata sempre stamattina come testimone, ha riferito di aver riconosciuto il 23enne falconarese come il ragazzo che aveva picchiato il suo fidanzato. Durante l’udienza è stato avanzato un eventuale risarcimento dei danni per far ritirare la querela alla parte offesa. Il processo è stato aggiornato al 2 aprile. L'imputato, senza una occupazione stabile, rigetta le accuse. È difeso dall'avvocato Silvia Pennucci. La vittima, un aiuto cuoco, è parte offesa con l’avvocato Emanuele Senesi.