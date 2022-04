Sedie e tavolini giù dalla finestra: tredicenni scatenati nello stabile

ANCONA - Lanciano mobili dal palazzo ex Telecom. Identificati ieri dalla polizia quattro ragazzini di età compresa tra 13 e 15 anni.

La Volante è intervenuta intorno alle ore 17.30 in via Miglioli, nell'ex stabile Telecom, in un edificio abbandonato dove quattro ragazzini italiani minorenni stavano lanciando scrivanie e sedie dall'ultimo piano. I giovani sono stati identificati e sono stati convocati i genitori. «Al momento - fa sapere la questura - non sono previste altre conseguenze, ferma restando la possibilità per la proprietà dell'immobile di fare denuncia».