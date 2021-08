Arriva l'alta marea ed il tir rimane impantanato a pochi metri dalla spiaggia di Torrette

I Vigili del fuoco sono intervenuti nella mattinata, lungo la spiaggia nel tratto compreso tra Collemarino e Torrette di Ancona per effettuare il recupero di un autocarro che a causa dell’improvviso aumento della marea si è impantanato lungo la battigia. I pompieri sono intervenuti con due mezzi 4x4 e con l’ausilio di una pala gommata sono riusciti a riportare l’autocarro, adibito al trasporto della nettezza urbana, nell’arenile in modo tale da poter proseguire il lavoro di raccolta dei rifiuti. Non si segnalano danni persone.