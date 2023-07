Udienza in ambulanza per un tetraplegico, la presidente del tribunale chiarisce: «È stato il paziente a voler venire»

ANCONA - «E' stato il paziente a voler essere presente di persona in tribunale, il medico che lo ha in cura ha dato il suo consenso che è stato messo anche a verbale. L'uomo voleva dimostrare che ha piena capacità di intendere e di volere. Il tribunale, davanti a casi di forte disabilità fa spostare il giudice tutelare che raggiunte la persona a casa o nella struttura dove si trova». Cosi la presidente del tribunale di Ancona, Edi Ragaglia, spiega il disservizio avvenuto questa mattina per un tetraplegico che ha fatto udienza in ambulanza, nel parcheggio di Palazzo di Giustizia, per la nomina di un amministratore di sostegno. L'uomo, ultra 60enne, è stato vittima anche di un raggiro da parte di una badante e per il quale sono in corso ancora le indagini.

Per questa mattina era prevista intanto l'udienza con il giudice tutelare per la nomina di un avvocato come amministratore di sostegno. Arrivato in barella, con l'ambulanza, non poteva raggiungere l'aula al quinto piano, dove era stato convocato, perché il tribunale non dispone di un ascensore in grado di trasportare la barella per orizzontale. Giudice e amministrstire lo hanno raggiunto in ambulanza. La regola prevede che quando la persona non è trasportabile è il giudice che si sposta.