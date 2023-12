Sbaglia bus e dà una testata all'autista: «Portami in centro». Condannato 

ANCONA – Era ad un passo dall'andare in pensione e quelli dovevano essere gli ultimi quattro mesi di lavoro come autista della Conerobus. Come ogni mattina aspettava l'arrivo degli studenti per portarli poi con il riservato fino alla scuola di Montedago. Ma il 3 aprile del 2019 è accaduto l'imprevedibile. A bordo del mezzo era salito un 25enne, napoletano, residente a Falconara. «Perché non parti ? - avrebbe detto all'autista – Spicciati che devo andare in centro dalla mia ragazza». L'autista gli aveva fatto presente che era sul mezzo sbagliato. «Questo è un riservato per gli studenti – gli aveva spiegato – non vado in centro, devi prendere un altro autobus». Una risposta che non era piaciuta al passeggero che, colto l'autista alle spalle, gli aveva dato una testa facendolo cadere mezzo svenuto a terra. Poi era fuggito lasciando l'uomo tramortito e soccorso dagli studenti. Per il napoletano oggi è arrivata una condanna ad un anno e sei mesi di reclusione (pena sospesa) per lesioni, interruzione di pubblico servizio e violenza a pubblico ufficiale. La sentenza è stata letta dal giudice Lamberto Giusti, al tribunale di Ancona, dove si è concluso il processo per l'imputato 25enne, difeso dall'avvocato Alessandro Rocco. La vittima, un 66enne anconetano, aveva spiegato in una precedenza udienza, tutto l'accaduto testimoniando in aula.

L'aggressione era avvenuta poco dopo le 7. «Il giovane era salito a Collemarino – aveva detto al giudice - e quando sono arrivato sulla Flaminia, alla fermata e mi sono arrestato per aspettare la coincidenza, ha iniziato ad invertire verbalmente. Mi diceva “muoviti, che fai fermo, io ho fretta, devo andare in centro da una ragazza”. A quel punto gli ho spiegato che era su un autobus riservato agli studenti e che ero diretto alla scuola a Montedago quindi non potevo andare in centro. Gli ho detto anche che doveva prendere un’altra linea se doveva arrivare in città. L’autobus giusto ci è poi passato davanti. Lui se l’è presa con me. Mentre risalivo a bordo, al posto di guida, sono stato aggredito da dietro, una botta in testa». Dopo la testata era finito in ospedale con un trauma cranico non commotivo e due giorni di prognosi. All’identità dell’aggressore era risalito il vice dirigente delle Volanti di allora, il commissario Franco Pechini. Aveva appreso da una fonte confidenziale le generalità del 25enne, già noto alle forze dell'ordine e preparato un album fotografico lo aveva sottoposto all'autista e a chi era stato presente all'aggressione. Uno studente aveva riconosciuto il campano ed era partita la denuncia.