Si ubriaca, dà una testata alla compagna e le rompe il naso

ANCONA - Un litigio scaturito anche per il consumo incontrollato di alcol fa finire in ospedale una giovane donna, mandata a terra con il naso rotto per una testata ricevuta. A dargliela, ieri pomeriggio, in una abitazione di via Fano, è stato il compagno, 25 anni, di nazionalità giordana. Il giovane era fuori di testa, ubriaco, e si sarebbe avventato contro la giovane, anche lei poco più che ventenne e sua connazionale. Le ha dato una testata in pieno volto rompendole il naso. Per la giovane 41 giorni di prognosi. La vittima aveva provato a chiedere aiuto al 112 ma la telefonata si era interrotta bruscamente. Visto il caos scoppiato in casa e i forti rumori anche un vicino di casa ha chiamato il 112 e sul posto è arrivata la polizia.

Gli agenti hanno trovato la richiedente, sul pianerottolo, con una vistosa ferita al volto, insieme ad un altro inquilino del palazzo, intervenuto in aiuto alla donna. Il suo compagno ha provato a fuggire ma la polizia lo ha intercettato e bloccato. Mentre la donna veniva portata in ospedale da una ambulanza, per essere poi dimessa con 41 giorni di prognosi, lui continuava a minacciarla e ha opposto resistenza anche ai poliziotti. Arrestato per minacce, lesioni, maltrattamenti e resistenza a pubblico ufficiale ha passato la notte in cella di sicurezza e questa mattina la giudice Francesca De Palma ha convalidato l’arresto. Il giovane, difeso dall’avvocato Giordano Gagliardini, si è avvalso della facoltà di non rispondere. La giudice ha disposto l’allontanamento dalla casa dove viveva con la ragazza e il divieto di avvicinamento. Non era la prima volta, stando alle confidenze rilasciate ai poliziotti dalla giovane, che lui alzava le mani maltrattandola. La 25enne però non aveva mai denunciato.