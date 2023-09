Passeggero furibondo sul bus: «Faccio tardi portami in centro». Poi dà una testata all’autista

ANCONA - Gli mancavano quattro mesi, per andare in pensione, e mai avrebbe immaginato di finire in ospedale con un trauma commotivo. Durante un servizio mattutino, di trasporto degli studenti a scuola, un autista della Conerobus è stato preso a testate da un passeggero che aveva fretta di raggiungere il centro. «Faccio tardi muoviti», gli avrebbe prima urlato. Quando il conducente si è poi fermato in via Flaminia, per aspettare che arrivasse la coincidenza e far salire a bordo altri studenti, il passeggero è arrivato alle mani. L’episodio risale al 3 aprile del 2019. Per quei fatti è finito a processo un campano di 25 anni. L’accusa è di violenza ad un incaricato di pubblico servizio e interruzione di pubblico servizio. Ieri mattina infatti, erano le 7.30, il bus non ha potuto proseguire la corsa perché l’autista è finito in ospedale. Ieri mattina il dipendente Conerobus, che oggi ha 66 anni, ha testimoniato in aula, davanti al giudice Lamberto Giusti, raccontando l’aggressione.

«Il giovane era salito a Collemarino - ha spiegato l’autista, oggi ormai in pensione - e quando sono arrivato sulla Flaminia, alla fermata e mi sono arrestato per aspettare la coincidenza, ha iniziato ad invertire verbalmente. Mi diceva “muoviti, che fai fermo, io ho fretta, devo andare in centro da una ragazza”. A quel punto gli ho spiegato che era su un autobus riservato agli studenti e che ero diretto alla scuola a Montedago quindi non potevo andare in centro. Gli ho detto anche che doveva prendere un’altra linea se doveva arrivare in città. L’autobus giusto ci è poi passato davanti. Lui se l’è presa con me. Mentre risalivo a bordo, al posto di guida, sono stato aggredito da dietro, una botta in testa». L’autista è stato preso a testate ed è caduto. Soccorso da alcuni studenti è stato assistito fino all’arrivo di una ambulanza che lo ha portato in ospedale. All’identità dell’aggressore ci è arrivato poi il vice dirigebte delle Volanti di allora, il commissario Franco Pechini, che ieri ha testimoniato anche lui in aula. «Ho appreso da una fonte confidenziale che era stato lui - ha riferito il commissario, oggi in quiescenza - così ho preparato album fotografico da sottoporre al l’autista e a chi era stato presente». Uno studente ha riconosciuto il campano, già noto alle forze di polizia, come l’aggressore e quindi è partita la denuncia nei suoi confronti. L’autista invece, che è stato aggredito di spalle, non è stato in grado di riconoscerlo. L’udienza è stata aggiornata all’11 dicembre per discussione e sentenza. Dovrà essere sentito anche l’imputato, difeso dall’avvocato Alessandro Rocco.