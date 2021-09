Innoliving lancia il test salivare super rapido, se ne potranno fare fino a 300 all'ora

Innoliving anticipa il mercato e lancia il test salivare 2019-nCov. Una vera novità per l'Italia perché è molto semplice nell'utilizzo: un unico operatore ha la possibilità di effettuare anche 300 test in un'ora. Questa performance è resa possibile dal sistema che raccoglie la saliva tramite uno sticker da tenere in bocca per due minuti, mentre la risposta arriva nei successivi 10 minuti ed è efficace per oltre il 95%. Se la documentazione dei pazienti (studenti, dipendenti, prenotati) viene preparata in precedenza, il test 2019-nCoV potrebbe essere svolto sotto il controllo sanitario in maniera contemporanea per più persone. Se si pensa ai luoghi di lavoro con molto personale, alle scuole o alle strutture sanitarie, allora si può comprendere la portata dell'innovazione che Innoliving ha immesso sul mercato italiano. Il test 2019-nCoV, infatti, va incontro alle esigenze di quelle istituzioni e strutture sia sanitarie sia della scuola o dei luoghi di lavoro dove devono essere fatti centinaia di test contemporaneamente per consentire accessi verificati e veloci senza code o inutili colli di bottiglia. Innoliving ha una consolidata esperienza nel settore essendo la prima azienda italiana ad aver registrato un test Covid-19 presso il Ministero della Salute.

"Abbiamo verificato che sul mercato sta nascendo una nuova domanda di campionature rapide, che possono essere fatte in un ristretto lasso di tempo per quantità importanti di pazienti - ha detto Danilo Falappa, direttore generale di Innoliving - e questo prodotto risponde esattamente a queste esigenze. Del resto la ripresa delle attività produttive e scolastiche presuppone che i tempi dei monitoraggi vengano velocizzati e realizzati per quantità importanti di pazienti". Il produttore è Guangzhou Decheng Biotechnology Co Ltd, una grande azienda nota a livello mondiale nella produzione di strumenti medicali e applicazioni sanitarie. Le autorità sanitarie europee hanno dichiarato il prodotto conforme a tutte le disposizioni in materia. Innoliving, con sede ad Ancona, è un'azienda attiva nel settore della produzione di piccoli elettrodomestici e apparecchi healtcare di uso quotidiano per monitorare la salute e la cura della persona. L'azienda opera nel settore healthcare dal 2009 con l'acquisizione del marchio Medifit, un ramo d'azienda già specializzato da 10 anni in prodotti elettromedicali e articoli per la cura della persona e del bambino, garantendo un profondo know how nel settore. I canali di vendita sono principalmente la grande distribuzione, gli specialisti di elettronica di consumo, il canale farmaceutico e parafarmaceutico. Nel 2013 l'azienda ottiene da Farmaceutici Ciccarelli la licenza d'uso del famoso marchio Pasta del Capitano e inizia la produzione e distribuzione di una linea di prodotti oral care con questo marchio. L'ingegno, il marketing, il controllo qualità, la direzione commerciale e la logistica sono di ispirazione dello staff in Italia, mentre la produzione è in Cina dove la Joy Electronics Appliances Co. Ltd, l'azienda partecipata da Innoliving, produce articoli per la cura della persona dal design italiano e dalle soluzioni tecnologiche avanzate.