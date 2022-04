«Proteggiamo Ancona da potenziali terroristi»: come lavora l'UOPI

ANCONA - La Questura di Ancona ha a disposizione un Distaccamento Specializzato di Personale UOPI, operativo ogni giorno, per le esigenze del territorio provinciale. La loro specializzazione, oltre al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, è anche quello della prevenzione di azioni di matrice terroristica alternando attività di vigilanza dinamica alla protezione degli obbiettivi sensibili.

L’intervento delle UOPI nelle situazioni di emergenza avviene esclusivamente su indicazione del Questore, o su sua delega, attraverso il responsabile della COT.

L ’attivazione del reparto può essere disposta anche per la gestione di eventi di criminalità ordinaria, non riconducibili a contesti terroristici, qualora sia gravemente compromessa la sicurezza delle persone e degli altri operatori delle forze di polizia coinvolte. «Si pensi, ad esempio, agli interventi relativi a soggetti armati, che richiedono particolari modalità di intervento e cautele al fine di garantire l’incolumità pubblica e degli operatori» spiega la questura in una nota.

Il Motto delle Uopi: “Contra nequitiam et insidias”( contro le malvagità e le insidie) «rappresenta in modo inequivocabile lo spirito di servizio di questi operatori- continua la questura- pronti ad intervenire nelle situazioni più pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica, a tutela dell’incolumità dei cittadini e dell’intera collettività».