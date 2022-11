Terremoto, inagibile quinto piano del tribunale di Ancona: le udienze si faranno al piano terra

ANCONA – Il terremoto ha fatto rinviare le udienze che erano in programma oggi al tribunale di Ancona. La scossa mattutina ha fatto staccare alcune doghe del controsoffitto delle aule al quinto piano, dove si celebrano di solito le udienze penali. A quell'ora Palazzo di Giustizia non era ancora aperto e nessuno è rimasto ferito. Sono state garantite sole le urgenze, con udienze fatte al piano terra.

Sui rinvii decisi oggi il Tribunale ha diramato una comunicazione scritta anche sul proprio sito: «Rinvio di tutte le udienze, civili e penali, ad eccezione di quelle con detenuti, civili a trattazione scritta e della protezione internazionale via teams», la piattaforma digitale con collegamenti da remoto. Domani le udienze in programma al quinto piano si faranno a piano terra.

Questa mattina è stato eseguito un sopralluogo dei vigili del fuoco per valutare la situazione. Non zi sono danni statici ma il quinto piano resta interdetto per tutta la settimana, fino al ripristino delle doghe che dovranno essere messe in sicurezza.