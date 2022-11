Terremoto, stop alle danze: il Nyx rinvia l’inaugurazione. Al Cinema Italia le proiezioni riprenderanno sabato

ANCONA - «Per rispetto al momento delicato, i nuovi eventi usciranno quando la situazione si sarà definitivamente normalizzata. Ancona oggi non può festeggiare». Così la direzione del Nyx Club, il nuovo locale sorto all’ex Ubhan in via I Maggio, fa sapere ai propri clienti che l’inaugurazione di questa sera sarà rinviata a venerdì della prossima settimana, ricalcando in pieno tutti gli appuntamenti del weekend appena pubblicizzati. Stop alle proiezioni, invece, al Cinema Italia dove il crollo di alcuni listelli del solaio ha imposto le verifiche del caso.

La sicurezza

Nessun danno è stato rinvenuto alla struttura del Nyx Club, ma in via del tutto precauzionale in gestori hanno scelto di rimandare la festa di inaugurazione alla settimana prossima. «Il rischio di un eventuale sciame sismico non permetterebbe lo svolgimento di un’inaugurazione divertente e spensierata, come è stata pensata dagli organizzatori» si legge in una nota diffusa dalla direzione del locale. E anche al Cinema Italia si fermano le attività, ma per un lasso di tempo minore. Infatti le proiezioni non andranno in scena questa sera «ma torneremo con la regolare programmazione domani a partire dal pomeriggio» afferma Chiara Malerba, gestore della sala. La scossa di mercoledì mattina ha provocato il crollo di alcuni listelli che si sono staccati dal solaio, finendo sui seggiolini del parterre. «Nulla di problematico - continua Malerba - abbiamo già predisposto i lavori di sistemazione e a breve potremo riprendere con tutte le nostre attività».