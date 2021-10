Terremoto, nessun problema dalle scuole: «Gestione ottimale, protocolli eseguiti bene»

Dalle scuole nessuna problematica particolare da segnalare in seguito alla scossa di terremoto di questa mattina (29 ottobre) di magnitudo 4.7 con epicentro ad Acqualagna avvertita in tutta Ancona e provincia. La conferma è arrivata dall’assessore alla pubblica istruzione che si è anche complimentata con gli istituti di ogni ordine e grado che hanno eseguito perfettamente i protocolli d’evacuazione:

«Non abbiamo nessuna problematica particolare da riportare o registrare. La gestione post-scossa è stata ottimale. Ci tengo a complimentarmi con gli istituti scolastici per l’ottima esecuzione dei protocolli d’evacuazione. In certi momenti è fondamentale rimanere lucidi e non perdere la calma».