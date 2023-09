La terra trema ancora, paura lungo la costa: la scossa avvertita nitidamente in tutta la provincia

Una scossa di magnitudo 3.9 è stata registrata alle 16.36 di oggi al largo de mare Adriatico tra Rimini ed Ancona, con ipocentro a 5,6 chilometri. A confermarlo le analisi dell'EMSC. La scossa è stata avvertita nitidamente dai cittadini, in particolar modo lungo la costa. Per ora non sono stati segnalati danni a persone o cose. Conferma anche da parte delI'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia: "Alle ore 16:36 è stato registrato un terremoto con magnitudo di 3.9, con epicentro localizzato nella "Costa anconetana marchigiana" a 5,6 chilometri di profondità".

#Earthquake (#terremoto) confirmed by seismic data.?Preliminary info: M4.0 || 66 km E of #Rimini (#Italy) || 3 min ago (local time 16:36:23). Follow the thread for the updates? pic.twitter.com/BM3EgSprWF — EMSC (@LastQuake) September 8, 2023