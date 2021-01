Terremoto nella costa adriatica, torna la paura nelle Marche

La scossa è stata avvertita nitidamente in tutto l'entroterra, fino a Macerata. Ecco i dettagli con magnitudo, epicentro ed ipocentro

Un terremoto di magnitudo ML 3.5, ad una profondita di 9 chilometri, è stato registrato alle 22,46 nella zona della costa adriatica, nel fermano. La scossa è stata avvertita nitidamente in tutto l'entroterra, fino a Macerata. Per ora non si segnalano danni a persone o cose.

