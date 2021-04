Terremoto nel Centro Italia, scossa avvertita anche nelle Marche

Una scossa di terremoto è stata avvertita, durante la serata di Pasquetta, in alcune zone del Centro Italia. L'epicentro nella zona di Norcia, in Umbria

Una scossa di terremoto è stata registrata, poco dopo le 22 di ieri, nella zona di Norcia, in Umbria. Il sisma, di magnitudo 3.0 e ad una profondità di 9 chilometri, è stato avvertito nitidamente in buona parte del Centro Italia, comprese le Marche nella zona del Piceno. Il Comune più vicino all'epicentro è Arquata del Tronto, distante appena 15 chilometri. Tante le segnalazioni arrivate dalla zona, ma per fortuna non ci sono nè feriti nè danni.