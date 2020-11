Terremoto, scoperti 131 "furbetti": avrebbero percepito oltre 2,5 milioni di euro

MARCHE - La guardia di finanza ha scoperto 131 presunti 'furbetti' che hanno percepito illegalmente risorse per 2,7 milioni di euro. I militari di Camerino hanno denunciato 89 persone che, seppur formalmente residenti nei Comuni del cratere sismico, in realtà vivevano stabilmente altrove.

Le fiamme gialle sono arrivate a queste conclusioni dopo una serie di indagini: dal riscontro dei consumi delle utenze domestiche, alla richiesta di informazioni a vicini di casa, datori di lavoro e portalettere, nonchè verifiche della scelta del medico curante e dell'ubicazione della filiale bancaria di riferimento del richiedente. Nel corso dell'operazione, denominata 'Anubi II', sono state denunciate89 persone per un ammontare di 670mila euro di cui 310mila euro già preventivamente sequestrati. Parallelamente è in corso di esecuzione l'operazione 'Domus Vacue' che mira a individuare eventuali abusi o irregolarità nell'utilizzo delle Sae. Gli accertamenti hanno consentito di denunciare 42 soggetti per una stima di danno erariale pari a 2 milioni di euro.