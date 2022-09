Tre scosse di terremoto in quattro minuti, scuole evacuate: la terra torna a tremare nelle Marche

ASCOLI - Ancora scosse di terremoto nelle Marche. Due, in particolare, con epicentro a Folignano (Ascoli) sono avvenute alle 12,24 e l'altra alle 12,25. Scuole evacuate in via precauzionale. Rispettivamente, si tratta di scosse si magnitudo 4.1 e 3.6. Una terza scossa, di minore entità, è stata registrata due minuto dopo. Al momento non si segnalano danni.