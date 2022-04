Trema la terra, scossa nella serata di venerdì: il terremoto avvertito anche nell'Anconetano

Una scossa di terremoto è stata distintamente avvertita anche nel territorio anconetano intorno alle 23.07 di venerdì 22 aprile. A quanto sembra si tratta di un forte sisma avvenuto oltre l'Adriatico, in Bosnia, di magnitudo stimata intorno al 6.0 con una profondità di 10km ed è stato distintamente avvertito in molte regioni della costa Adriatica. Le coordinate geografiche (lat, lon) sono 42.8140, 18.0720 e, come detto, ad una profondità di 10 km.