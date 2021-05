Terremoto nel capoluogo, Ancona si risveglia con una scossa

Non è stato un piacevole risveglio per i cittadini anconetani. Una scossa di magnitudo 3.3, intorno alle 6.40, è stata infatti percepita nitidamente nel capoluogo da diverse persone. Dalle prime stime l’epicentro sarebbe stato identificato nella costa dorica e non sono stati segnalati danni a cose o persone. In pochi minuti è iniziato sui social il classico tam-tam con le testimonianze arrivate dai vari quartieri di Ancona che hanno sentito la scossa pur non registrando, fortunatamente, problemi di alcun tipo.