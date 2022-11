Calcinacci lungo il corso e tra i binari: treni sospesi e tecnici sul posto per i sopralluoghi

ANCONA - Calcinacci lungo corso Garibaldi e tra i binari della stazione ferroviaria di Ancona. Crepe negli appartamenti e danni all'interno degli ospedali. E' questo il bilancio della scossa registrata questa mattina al largo di Pesaro. Un terremoto di magnitudo 5.7 con ipocentro ad 8 chilometri di profondità che ha letteralmente riportato nel panico una popolazione già segnata dall'alluvione dello scorso 15 settembre.

Lungo Corso Carlo Alberto ci sono stati dei crolli che hanno interessato un palazzo. Stessa situazione alla stazione ferroviaria di Ancona dove i calcinacci per fortuna non hanno colpito i viaggiatori presenti. La situazione più critica a Villa Igea che è stata evacuata ed all'interno di alcuni appartamenti del capoluogo che mostrano profonde crepe a seguito del forte sisma. Treni sospesi sulle linee Ancona-Rimini e Ancona-Roma fino alle 12. In tutta la città sono in corso i sopralluoghi da parte dei tecnici comunali per verificare l'eventuale inagibilità delle strutture.

Aperto il COC

Il Comune di Ancona, dopo le scosse di terremoto di stamane (la prima di 5.7 alle ore 7.07 seguita da una secondo di magnitudo inferiore) ha aperto al comando della Polizia Locale il COC, il centro operativo comunale che sta coordinando le attività. Il sindaco Valeria Mancinelli ha disposto per oggi la chiusura di tutte le scuole, chiusa anche l'Università e i centri diurni per anziani e disabili. Attualmente, le squadre composte da ingegneri e geometri comunali stanno effettuando sopralluoghi per verificare lo stato delle scuole, degli impianti sportivi, degli edifici pubblici e sociali, strade, viadotti e sottopassi. Chiusi gli edifici culturali aperti al pubblico (musei, Mole, teatri) oggetto di verifiche dei tecnici. Gli addetti del magazzino comunale stanno verificando le segnalazioni giunte al centro operativo. Sono state attivate le linee telefoniche solo per casi di emergenza del Coc 071-2223008 e 071- 2223067. Rinviata a data da definire la conferenza del filosofo Umberto Galimberti prevista per stasera allo Sperimentale e tutti gli eventi in programma.