Controlli post-terremoto: il palazzo è inagibile, nove persone evacuate al Piano

ANCONA - Sono poco più di 900 gli interventi fatti per sopralluoghi e verifiche di stabilità dovuti al sisma che ha colpito le provincie di Ancona e Pesaro il 9 Novembre scorso. Ad Ancona è stato necessario evacuare un immobile con all’interno nove persone in via Ascoli Piceno, mentre a Senigallia è stato necessario allonranare una persona dal suo appartamento in via Giordano Bruno.