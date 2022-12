ANCONA - Torna a tremare la terra nelle Marche. Scossa questa mattina alle 8,37 con epicentro in mare al largo di Fano (magnitudo di 3.3). E' stata avvertita anche in alcune zone di Ancona, non si registrano danni. L'Ingv ha registrato una scossa anche ieri sera alle 23,12 (magnitudo 2.4) al largo di Pesaro.