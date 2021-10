Terremoto, Acquaroli a Pieve Torina: «Esempio della ricostruzione in atto»

«È una giornata importante per Pieve Torina e per tutte le zone terremotate: la ricostruzione continua e può essere testimoniata da esempi concreti come questa bella struttura che oggi inauguriamo grazie alla sensibilità e generosità di molte persone». Questo il saluto rivolto dal presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, alla cerimonia di inaugurazione del nuovo centro civico e palestra di Pieve Torina: una struttura realizzata dal Comune di Pieve Torina e dalla Fondazione Francesca Rava, Nph Onlus, grazie al prezioso sostegno di tanti benefattori. All'evento ha partecipato l'assessore alla Ricostruzione, Guido Castelli. Successivamente il presidente ha visitato Caldarola, presente la consigliera regionale Elena Leonardi, dove ha incontrato il sindaco, Luca Maria Giuseppetti. "Pieve Torina è un esempio della ricostruzione in atto e della volontà della popolazione di non perdere le proprie radici. Abbiamo inaugurato nei mesi scorsi il poliambulatorio, una piscina, oggi una struttura sportiva e civica fondamentale per la ripartenza del paese", afferma Acquaroli nel corso della cerimonia di Pieve Torina, riporta una nota.

Il governatore ha ringraziato tutti coloro che hanno lavorato alla realizzazione delle infrastrutture che tengono unita e salda la comunità locale: "Lo dobbiamo per i tanti bambini che qui troveranno nuovi spazi. Sono loro che ci infondono coraggio e forza per superare tanti momenti difficili. Cinque anni fa si aggravava un dramma che ha colpito le nostre terre. Dopo cinque anni intravediamo e tocchiamo una ricostruzione che si sta concretizzando non solo a Pieve Torina". L'ex parlamentare non ha nascosto le difficoltà ancora esistenti: "Le conosce e le vivete tutti i giorni- dice rivolgendosi ai cittadini-. Ma la determinazione di tutta la filiera istituzionale impegnata nella ricostruzione, unita alla generosità di tanti benefattori e alla resilienza della popolazione, saranno decisive per compiere l'ultimo passo: quello che porterà alla normalità e a garantire un futuro migliore alle giovani generazioni". A Caldarola, a seguire, Acquaroli ha fatto il punto della situazione relativamente sulla ricostruzione cittadina insieme al sindaco Giuseppetti. Una riunione tecnica che ha permesso di analizzare criticità e opportunità per una nuova ripartenza del paese e comprendere lo stato dell'arte di alcune opere. È seguito un sopralluogo nel centro storico gravemente danneggiato dal sisma, con visite al Palazzo comunale, sede dei musei Civici, e al Teatro comunale, oltre al Castello nel borgo antico. Acquaroli ha ribadito l'impegno della Regione a promuovere tutte le iniziative utili a garantire sostegno alla comunità locale.