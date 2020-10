Il freddo è alle porte, termosifoni pronti per essere accesi: ecco quando sarà possibile

L'abbassamento delle temperature, soprattutto nelle ore serali, ci si sta proiettando giorno dopo giorno verso l'autunno inoltrato e quindi verso l'inverno. E molti iniziano a porsi la domanda: ma quando si possono accendere i termosifoni?

L'accensione della caldaia del condominio è regolamentata dalla legge 10/1991 che definisce quando si può accendere il riscaldamento centralizzato in base alla zona climatica di residenza. Ancona è inserita nella fascia climatica D. Caloriferi accesi quindi solo a partire dal 1 novembre, per un massimo di 12 ore al giorno.

Oltre la data di accensione, anche le ore di attività delle caldaie sono definite per legge a seconda delle fasce climatiche. Di norma gli impianti vanno accesi dopo le cinque del mattino e spenti entro le 23. Per legge non è possibile superare i 20 gradi centigradi, ma sono previsti due gradi di tolleranza all'interno delle abitazioni, delle scuole e degli uffici. Per gli impianti di riscaldamento autonomi non esiste nessun tipo di restrizione, quindi possono essere azionati in qualunque momento e secondo le varie esigenze. Chi invece abita in edifici dotati di impianti di riscaldamento centralizzati dovrà attenersi alle date stabilite dalle Regioni e che variano a seconda della zona climatica di riferimento. Va detto che in casi di ondate di freddo eccezionali (come è stato nello scorso mese di Maggio), i sindaci possono emanare un'ordinanza per l'accensione anticipata (o lo spegnimento posticipato) degli impianti di riscaldamento, causato dalle condizioni meteo eccezionali.