La termocoperta va a fuoco e scoppia un incendio in casa

FALCONARA - Scoppia un incendio in casa, nella notte, per colpa di una termocoperta. Era stata lasciata sul divano e, poco dopo l’una, ha preso fuoco. Le fiamme hanno avvolto il divano sprigionando molto fumo nell’abitazione. Il proprietario si è accorto, forse svegliato proprio dall’odore acre, e ha provato a spegnere le fiamme procurandosi anche delle scottature. Per domare l’incendio sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Le fiamme hanno interessato una abitazione a Castelferretti, in via Ponte Murato. Sul posto anche i carabinieri e il 118. I sanitari si sono occupati della persona rimasta lievemente ustionata. È stata medicata sul posto e ha rifiutato il trasporto in ospedale. Le cause dell’incendio sarebbero accidentali. La termocoperta, rimasta accesa, sarebbe andata in cortocircuito. Per gli occupanti dell’abitazione una notte in bianco.