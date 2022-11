Teppisti scatenati in centro, l’assessore Foresi: «Non c’è nessun allarme sicurezza»

ANCONA - L’assessore alle manutenzioni Stefano Foresi è sicuro: «non c’è un allarme sicurezza in città». Però gli atti di vandalismo proseguono. «Sono dei vigliacchi che agiscono di nascosto» incalza Foresi, che ricorrerà alla visualizzazione delle immagini delle spycam per provare a risalire ai colpevoli. «Ma sarà difficile - sospira - non ci sono telecamere dentro i bagni ovviamente». E senza le riprese in flagranza di reato è praticamente impossibile accusare qualcuno.

I danni

Non sono ancora stati quantificati i danni ai bagni pubblici di Piazza Roma. Ma dall’ultimo sopralluogo sono emerse una serie di devastazioni: alcune plafoniere divelte, vetrate mandate in frantumi e alcuni sanitari distrutti. «Penso che riusciremo a rimediare con quello che abbiamo nel magazzino comunale» ribadisce Foresi. Ma intanto i bagni restano chiusi, creando un disservizio proprio nel weekend del Mercato Europeo Ambulante dove ci si aspetta un’elevata affluenza di visitatori in centro. Per Foresi l’interdizione all’utilizzo dei servizi deve servire da ammonimento ai responsabili e da segnale ai cittadini, quale testimonianza tangibile dell’idiozia di alcuni.

Il presidio

Di una cosa, però, l’assessore è certo: «il territorio è presidiato a dovere - afferma - da piazza Roma a corso Garibaldi fino a tutto il centro storico e al Piano. Il lavoro delle divise è encomiabile: carabinieri, polizia locale, poliziotto di prossimità, le volanti della Questura. Non si dica che non si vedono le forze dell’ordine in città perchè sarebbe un’assurdità». Eppure certi avvenimenti riescono a sfuggire ai controlli. Che ci sta, è pure normale. Ma infatti non è questo il punto. Il problema è che nonostante la forte presenza di divise sul territorio, i teppisti non si sentono minimamente sotto osservazione. Anzi, quasi cercano la sfida. E a rimetterci è soltanto la città. «Non possiamo militarizzare il territorio - ribatte Foresi - la città è presidiata al meglio e le forze dell’ordine stanno svolgendo un lavoro eccelso». Ma viene da pensare se qualcosa in più possa essere fatto, visto che se il danno ai bagni pubblici è poca cosa, però quello alla Fontana dei Cavalli ha un valore di 170 mila euro.