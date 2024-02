Tenta di togliersi la vita in casa, la polizia entra e riesce a salvarlo: 60enne in ospedale

ANCONA - Assume un mix di farmaci nel tentativo di togliersi la vita. Tragedia sfiorata nella notte tra giovedì e venerdì in un appartamento nella zona di via Flavia.

Provvidenziale l'intervento della polizia e degli operatori del 118 che sono riusciti a salvargli la vita. L'uomo, un 60enne già conosciuto alle forze dell'ordine, è stato soccorso dagli operatori del 118 che lo hanno caricato in ambulanza e trasportato all'ospedale regionale di Torrette. Non è in pericolo di vita.