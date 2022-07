Ragazza si getta in strada tentando di farsi travolgere dalle auto, choc a Vallemiano

ANCONA - Piangeva disperata cercando di gettarsi tra le auto in transito per farsi travolgere. A salvare la ragazza, in una via del quartiere Vallemiano, sono stati alcuni passanti. Poi è dovuta intervenire la polizia. E' successo nel pomeriggio di ieri.

Gli agenti hanno trovato la ragazza ancora in lacrime, circondata da alcune persone che stavano cercando di farla desistere. Per fortuna stava bene, nonostante il forte stato di shock. I poliziotti a quel punto hanno richiesto l'intervento degli operatori del 118 per il successivo trasporto della giovane in ospedale.