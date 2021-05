Paura al Salesi, ragazzo vuole farla finita: lo salvano medici e polizia

In mattinata un giovanissimo si è recato all'ultimo piano dell'edificio con l'intento di gettarsi di sotto. A salvarlo sono stati gli agenti di polizia accorsi sul posto insieme a medici e infermieri.

Paura intorno alle 9.00 di questa mattina all’interno dell’ospedale Salesi. Un giovanissimo, di quindici anni, è salito fino all’ultimo piano dell’edificio con la volontà di farla finita e gettarsi di sotto. A farlo desistere ed evitare la tragedia è risultato determinante l’intervento congiunto della polizia e del personale medico insospettito dalla presenza del ragazzo in pieno orario scolastico.

Non ci sarebbero motivazioni particolari alla base di quanto accaduto, almeno da una prima istanza, ma il quindicenne una volta tratto in salvo è stato affidato alle cure dei medici per meglio comprendere il perché di tale gesto. La segnalazione ai soccorsi è arrivata prontamente tanto che, nel giro di pochi minuti, al Salesi sono giunti agenti di polizia, operatori della Croce Gialla e anche i Vigili del Fuoco muniti di autoscala. La situazione è tornata alla normalità nell'arco di un’ora.