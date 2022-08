Tentato suicidio, il ragazzo è stato fatto scendere dal tetto: ora è in ospedale

ANCONA - Si è conclusa con un lieto fine la vicenda del 35enne che nel tardo pomeriggio di oggi ha tentato il suicidio in via Dalmazia. Il giovane, originario di Napoli, è stato fatto desistere dagli agenti di polizia ed ha richiesto di poter parlare con le due soccorritrici della Croce Rossa di Ancona. Dopo aver instaurato un colloquio con lui, le volontarie sono riuscite a convincere il ragazzo a scendere dal tetto.

Poi il 35enne è stato immobilizzato e sedato dai medici che lo hanno portato in ospedale per accertamenti. Non si sa se fosse ad Ancona per vacanze o per altro.