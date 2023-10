Scrive alla moglie "Voglio togliermi la vita". Carabinieri sfondano la porta di casa e lo salvano in extremis

Tragedia sfiorata nella mattinata di ieri, a Morro D’Alba, presso l’abitazione di uomo di circa 60 anni, il quale aveva preannunciato alla propria moglie di volerla falla finita.

E’ proprio dalla chiamata di quest’ultima ai Carabinieri che è partita la segnalazione. In extremis, i militari della Stazione Carabinieri di Morro d’Alba si sono precipitati a casa dell'uomo e, dopo aver sfondato la porta d’ingresso, lo hanno messo immediatamente in salvo tranciando la corda che già aveva legato ad una trave per impiccarsi e che aveva appena lasciato andare. Posato per terraè stato trasportato all’ospedale di Jesi, dove i medici lo hanno dichiarato fuori pericolo.

“Assistiamo quotidianamente a tanti casi di disperazione nella società odierna e ogni qualvolta riceviamo una richiesta di aiuto da parte di un cittadino o di un suo parente, sappiamo bene di dover fare i conti col tempo. La tempestività dell’intervento dei nostri militari è stata decisiva, un minuto più tardi e quell’uomo non ce l’avrebbe certamente fatta, così come è stata determinante anche la telefonata della moglie la quale avvertita delle orribili intenzioni del coniuge, non avrebbe perso tempo nel segnalarlo” queste le parole del Segretario Generale Provinciale di Ancona Giuseppe Colasanto che in una nota conclude: “Ci congratuliamo con i militari intervenuti per questo salvataggio all'ultimo minuto".