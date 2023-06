Vuole togliersi la vita: "Sono un ex militare serbo, se entrate vi ammazzo": polizia costretta ad utilizzare il taser

ANCONA - "Non entrate che adesso mi ammazzo, ho un coltello e sono un ex militare serbo. Se vi avvicinate vi uccido". A parlare è un 50enne croato ma residente nel capoluogo che ieri sera ha tentato di togliersi la vita all'interno del suo appartamento.

Ad allertare la polizia è stata la moglie dell'uomo, preoccupata dal fatto che il marito si fosse chiuso in casa senza più rispondere alla donna. Gli agenti, dopo un primo tentativo andato a vuoto, sono riusciti a contattarlo telefonicamente alle 21.45. L'uomo ha iniziato ad urlare frasi sconnesse arrivando anche a minacciare i poliziotti. Quest'ultimi, qualche minuto dopo, lo hanno trovato in casa, seduto sul divano e con in mano un coltello lungo circa 12 centimetri. Il 50enne ha avvisato gli agenti che qualora si fossero avvicinati lui avrebbe tentato di uccidersi con la lama. A quel punto i poliziotti hanno preso un taser dicendo all'uomo che lo avrebbero usato se non avesse lasciato l'arma a terra. Il soggetto si è prima provocato un taglio profondo al polso, con una copiosa fuoriuscita di sangue, poi si è alzato cercando il contatto fisico con gli agenti. La sua rincorsa però è durata pochi secondi visto che l'agente davanti a lui ha premuto il grilletto del taser e lo ha immobilizzato.

Sono stati gli stessi poliziotti a dargli il primo soccorso cercando di tamponare la ferita al polso. Poco dopo sono intervenuti gli operatori del 118 che lo hanno trasportato in ospedale per le cure del caso. L'uomo ora si trova nel reparto di Psichiatria ed è stato denunciato per minaccia e violenza a pubblico ufficiale.