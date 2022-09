Vuole farla finita e scrive un messaggio all’avvocato

ANCONA - Scrive al suo avvocato minacciando il suicidio, poi fa perdere le sue tracce. La polizia lo trova a Vallemiano poco dopo. L’uomo, 67enne anconetano e con un apparente deficit cognitivo, ha spiegato agli agenti i motivi di quell’intenzione fortunatamente non portata a termine.

Ha spiegato di essere stanco della situazione economica in cui viveva. Da gennaio infatti, a suo dire, il fratello gli versava 200 euro al mese per il sostentamento. Il 67enne ha anche ammesso di aver inviato il messaggio al legale con il solo scopo di farlo preoccupare e cercare aiuto. Contattato anche il fratello, quest’ultimo ha spiegato agli agenti che il 67enne era affetto da un disturbo psichico,motivo per cui gli era stato assegnato un amministratore di sostegno. Ha spiegato anche che l’uomo era addirittura titolare di una carta Bancomat con la quale prelevare ogni volta che ne aveva bisogno, ma che purtroppo il conto corrente di riferimento era stato momentaneamente sospeso per via di una successione ereditaria in atto. Gli agenti hanno quindi tranquillizzato il 67enne.