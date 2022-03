Sale sulla staccionata e minaccia di gettarsi nel vuoto: una residente dà l'allarme

ANCONA - «Mi voglio buttare di sotto». Sono stati momenti di tensione quelli vissuti ieri pomeriggio in via Panoramica, dove un anziano ha minacciato di suicidarsi lanciandosi dalla staccionata che divide il parchetto dallo strapiombo.

A lanciare l’allarme è stata una signora, residente nel quartiere, che è stata attirata dai movimenti inusuali e dalle parole urlate ad alta voce da parte del pensionato. La donna ha immediatamente chiesto l’intervento dei carabinieri, intervenuti subito dopo con i militari della Sezione Radiomobile di Ancona.

Quest'ultimi hanno subito capito che la gravità della situazione, constatando lo stato di choc dell'anziano, deciso oramai a togliersi la vita lanciandosi nel vuoto. Il carabinieri hanno subito adottato un approccio verbale, cercando di mediare, instaurando un dialogo e tentando di convincere l’anziano che la decisione presa non fosse quella corretta. Per fortuna, dopo pochi minuti, l'anziano ha desistito e ha permesso ai militari di farlo sedere sulla panchina in attesa dell’arrivo del personale del 118. L'uomo è stato trasportato presso l’ospedale regionale di Torrette per gli accertamenti e le cure necessarie.