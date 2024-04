Raggiunge il sesto piano e sale sul davanzale. «Voglio buttarmi»: 30enne salvata dai carabinieri

SENIGALLIA - Dramma sfiorato, nel tardo pomeriggio di ieri, presso l'Ospedale di Senigallia, dove i Carabinieri del Nucleo Radiomobile e della locale Stazione hanno sventato un tentativo di suicidio, salvando in extremis una giovane donna. Si tratta di una ragazza di 30 anni, residente in zona e affetta da crisi depressive, che si era recata al sesto piano della struttura ospedaliera, salendo sul davanzale della finestra e manifestando l'intenzione di gettarsi nel vuoto.

Dopo aver instaurato un contatto diretto con la donna e aver dialogato a lungo con lei per comprendere i motivi del gesto, i Carabinieri sono riusciti a tranquillizzarla e persuaderla a desistere dal suo proposito. Riportata all'interno della struttura, la giovane è crollata in lacrime, evidenziando lo stato di profondo disagio emotivo in cui versava. La 30enne è stata presa in carico dai sanitari presenti in ospedale, che l'hanno sottoposta ad osservazione e agli opportuni accertamenti per garantirle il sostegno e l'assistenza necessari.