«Da troppo tempo non vedo i miei figli, voglio uccidermi»: salvato in extremis dalla polizia

FABRIANO - Non vede i figli da mesi e minaccia di suicidarsi. Sono i poliziotti a salvarlo. E' successo a Fabriano, sabato pomeriggio. Un uomo di 40 anni ha contattato la sala operativa del commissariato annunciando l'intenzione farla finita perché impossibilitato a vedere i suoi due figli.

Il poliziotto lo ha trattenuto al telefono, incoraggiandolo e supportandolo e, alla prima pausa della conversazione, ha inviato una volante a casa del 40enne.

L'uomo, che anche in preda all'alcol, accennava alla volontà di gettarsi dalla finestra. Ha raccontato agli agenti che da tempo non vedeva più i suoi due figli per una decisione giudiziale che sarebbe potuta rientrare nel caso in cui avesse iniziato un percorso di sostegno alla genitorialità: percorso che il 40enne non aveva però mai iniziato. I poliziotti hanno contattato il 118, ma Il 40 enne ha chiesto di poter andare in pronto soccorso a piedi. Detto, fatto, ma scortato da un poliziotto.