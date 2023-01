Vuole togliersi la vita in azienda, i colleghi lo salvano in extremis ma ora è in condizioni gravissime

CAMERANO - Ha tentato di togliersi la vita impiccandosi in azienda. L’operaio 40enne è stato salvato dai suoi stessi colleghi, che lo hanno trovato nel magazzino mentre cercava di mettere in atto il gesto estremo e hanno allertato i soccorritori. Sul posto 118, vigili del fuoco e Croce Rossa. I medici hanno rianimato l’uomo per poi portarlo a Torrette.

Ora si trova in ospedale, ma in condizioni molto gravi. Non ancora chiari i motivi del gesto, su cui cercheranno di fare luce i carabinieri.