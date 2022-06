«La faccio finita», messaggio choc di uno studente all'amica: poi non risponde più alle chiamate

ANCONA - «Basta, voglio farla finita». E' il messaggio inviato da uno studente ad una cara amica. Nel testo il desiderio di porre fine alla propria vita, non riuscendo più a sostenere la depressione che lo stava attanagliando. E' quanto successo nella serata di ieri.

L'allarme è stato dato proprio dall'amica del giovane che ha subito chiamato le forze dell'ordine. Il personale della Squadra volante di Ancona è intervenuto all'interno dell'appartamento del ragazzo che, nel frattempo, non rispondeva più al cellulare. Dopo aver suonato invano al citofono, gli agenti hanno allertato i vigili del fuoco. Passati alcuni minuti i soccorritori sono riusciti ad entrare in casa, trovando il giovane che stava dormendo sul proprio letto. Lo studente ha ammesso di aver inviato i messaggi alla propria amica perchè spinto da una forte depressione ed ha raccontato di aver assunto della melatonina per dormire. Per questo non avrebbe sentito i rumori e le chiamate sul suo cellulare.

Sul posto è stato richiesto l'intervento del 118. Il personale sanitario ha poi accompagnato il ragazzo persso il pronto soccorso dell'ospedale regionale di Torrette per tutte le cure del caso.