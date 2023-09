La moglie vuole la separazione, lui tenta di impiccarsi: soccorso in casa, era privo di sensi

ANCONA - La moglie gli comunica l'intenzione di separarsi, dopo qualche ora lui tenta di togliersi la vita. Ieri sera la polizia ha trovato l'uomo in casa, steso sul letto e privo di sensi. Poco prima aveva tentato impiccarsi. Gli agenti hanno raggiunto l'abitazione poco dopo il 118. C'erano anche alcuni familiari che avevano prestato i primi soccorsi. L'uomo, ancora vivo, è stato portato in ospedale per le cure del caso.