Tentano di smerciare droga nel parcheggio del supermercato: bloccata una coppia di giovani

ANCONA- Nell’ambito dei controlli di Ferragosto una coppia di giovani, rispettivamente un ragazzo di 27 anni e una ragazza di 29 anni residenti ad Ancona, è stata fermata e identificata dalla Polizia nei pressi del parcheggio di un supermercato in zona Vallemiano.

I due, già noti alle forze dell’ordine per reati in materia di stupefacenti e non solo (anche reati contro la persona e il patrimonio), si aggiravano con fare sospetto tra le vetture in sosta probabilmente nel tentativo di smerciare droga. Il ragazzo, tra le altre cose, aveva ricevuto anche un avviso orale e un provvedimento di ammonimento da parte del Questore.