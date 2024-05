Tentato omicidio di Sassoferrato, le condizioni della donna ferita a colpi di coltello

ANCONA – Restano gravi le condizioni la signora C.P., cinquantenne ricoverata presso l’ospedale di Torrette dopo la brutale aggressione di cui si è reso protagonista l’ex marito (D.S. di 50 anni), poi arrestato con l’aiuto di un passante che era intervenuto per difenderla. Dopo essere stata attirata all’interno della macchina con la scusa di un chiarimento riguardo il loro matrimonio, è stata raggiunta da diversi fendenti, ed è stata trasportata via eliambulanza in codice rosso al presidio regionale nel capoluogo dorico, dove è stata operata.

Alle ore 12, il presidio regionale nella persona del Professor Andrea Carsetti, della S.O.D. Clinica di Anestesia e Rianimazione, ha emesso un bollettino medico nel quale viene riportato che la donna resta in condizioni difficili, e la prognosi rimane pertanto riservata.