Ricoverata ed operata a Torrette, quali sono le condizioni della donna accoltellata dall'ex marito

ANCONA – È ancora in gravi condizioni la signora C.P., cinquantenne ricoverata presso l’ospedale di Torrette dopo l’aggressione avvenuta ieri a Sassoferrato. La donna all’ora di pranzo è stata aspettata sotto casa, nel parcheggio di via Bramante dal suo ex, il quale l’ha attirata all’interno della sua autovettura con una scusa. Poi, dopo alcuni minuti di discussione, l’uomo – D.S. di 50 anni, ha tirato fuori un coltello ed ha iniziato a colpirla, per poi tentare la fuga ma rincorso da una passante e quindi arrestato poco dopo dai carabinieri.

Alle ore 12, il presidio regionale nella persona del Professor Andrea Carsetti, della S.O.D. Clinica di Anestesia e Rianimazione, ha emesso un bollettino medico nel quale viene riportato che la donna resta in condizioni difficili, e la prognosi rimane quindi riservata.