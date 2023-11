Entra in piena notte e tenta il furto in una lavanderia, il titolare lo scopre dalla spycam e lo fa denunciare

JESI - E' riuscito ad introdursi nella lavanderia dopo aver aperto una paratia in cartongesso che separa l'area aperta al pubblico al locale dove è vietato l'accesso. Lui, un marocchino di 32 anni, si è diretto verso la macchinetta dei soldi cercando di forzarla e rubare il denaro all'interno. E' successo questa notte in via delle Setaiole.

A scoprirlo è stato il titolare dell'attività commerciale che lo ha scoperto in piena notte tramite il sistema di videosorveglianza presente all'interno. L'uomo ha allertato il 112 e sul posto è intervenuta poco dopo una volante della polizia. Gli agenti hanno sorpreso il ladro ancora all'interno del locale e lo hanno bloccato. Identificato è risultato essere in regola con il permesso di soggiorno ma gravato da numerosi precedenti ed attualmente sottoposto alla misura del foglio di via e divieto di ritorno a Jesi. Il 32enne è stato accompagnato in Commissariato e denunciato per tentato furto e violazione del divieto di ritorno.