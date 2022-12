Sul monitor del pc vede i ladri che si avvicinano: blitz sventato in extremis

SIROLO - Vede i ladri che cercano di entrare in casa, tutto dal monitor del pc grazie al sistema di allarme da remoto. Si affaccia e li mette in fuga. Furto sventato a Sirolo alcune notti fa. L'uomo, come riporta il Corriere Adriatico, si è affacciato dal primo piano, ha richiamato i malviventi che sono fuggiti a piedi. Non è il primo caso segnalato di malviventi avvistati in zona. Da verficare se l'episodio sia collegato con l'inseguimento avvenuto mercoledì sera tra Osimo e Castelfidardo.