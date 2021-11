Allarme furti, rientrano in casa e trovano la porta-finestra spaccata

Entrano in casa e trovano la porta finestra rotta. Attimi di paura per una famiglia residente in zona Cesanella. I proprietari di casa, una volta che si sono resi conto dell'accaduto, hanno chiamato la polizia. Sono stati poi gli agenti a confermare i timori della famiglia. Erano stati vittima a tutti gli effetti di un tentativo di furto. I ladri sarebbero scappati prima di riuscire ad entrare in casa dopo essere stati "disturbati" da qualcuno, forse dagli stessi inquilini che rincasavano.

I controlli

La polizia di Senigallia durante tutto il weekend è stato impegnato con servizi di controllo su tutto il territorio. Vari i posti di controllo in occasione dei quali sono stati identificate oltre 90 persone e 45 veicoli. A proposito di accertamenti, ieri pomeriggio gli agenti sono intervenuti alla stazione ferroviaria di Senigallia. Un uomo, 50enne di origine rumena, è stato fermato dalle forze dell'ordine dopo che alcune persone lo avevano visto infastidire i frequentatori della stazione. Era visibilmente ubriaco e così è stato multato e allontanato dalla zona.