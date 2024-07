Scoperti dai passanti mentre provano a rubare una bici elettrica: denunciati due 30enni

SENIGALLIA – Sono stati alcuni passanti, che li avevano notati armeggiare attorno a quella bici, a dare l’allarme. I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Senigallia sono così intervenuti sul Lungomare Marconi dove hanno intercettato due giovani di origine albanese, entrambi 30enni senza fissa dimora, che poco prima avevano cercato di rubare una bicicletta elettrica lasciata nei pressi di uno stabilimento balneare chiusa con lucchetto.

L’attenzione dei militari in pattuglia è stata attirata da alcuni passanti che alcuni minuti prima avevano notato i due ragazzi che cercavano di forzare il lucchetto con la chiara intenzione di impossessarsi della bici. I carabinieri hanno immediatamente fermato i due malfattori accompagnandoli in caserma per gli accertamenti del caso. Durante la perquisizione sono stati rinvenuti i classi arnesi utilizzati per lo scasso ed una modica quantità di hashish. Per loro è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per il tentato furto.