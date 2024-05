Colto sul fatto mentre saccheggia il bar di una stazione di servizio: scattano denuncia e foglio di via

ANCONA – Era stato colto in flagrante all’interno di un bar, dove si era introdotto forzando la porta di ingresso, ed oltre alla denuncia a suo carico è arrivata anche una misura restrittiva notificata dalla Questura. Non potrà più fare ritorno all’interno del territorio comunale un egiziano 40enne, regolare sul territorio nazionale ma con diversi precedenti per reati contro la persona e contro il patrimonio.

Il provvedimento è scaturito a seguito della denuncia per tentato furto e danneggiamento, quando - durante la notte - utilizzando un cacciavite era riuscito ad aprire la porta di un bar di una stazione di servizio della città ed aveva cercato di impossessarsi di merce e denaro, provando anche a staccare dal muro l'allarme per non essere scoperto. Colto in flagrante, è stato denunciato in stato di libertà.

Essendo ritenuto socialmente pericoloso, in considerazione anche dei precedenti a suo carico e non avendo alcun motivo né interesse per restare in città (e già destinatario di diversi provvedimenti restrittivi emessi dall'Autorità giudiziaria), non potrà rientrare in Ancona per i prossimi tre anni, con l’avviso che se tale divieto verrà infranto scatterà la denuncia agli organi competenti.