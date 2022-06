Ladri seriali di auto, due pugliesi sorpresi ad Ancona: non potranno tornare in città per 3 anni

ANCONA - Per tre anni non potranno mettere piede ad Ancona, salvo diversa autorizzazione dell’autorità di pubblica sicurezza. Sono stati notificati in queste ore i due fogli di via obbligatori a carico degli altrettanti uomini, originari della provincia di Foggia, sorpresi nei giorni scorsi a tentare di rubare un’automobile in via Montegrappa.

Alla base delle due misure, ordinate dal questore Cesare Capocasa, l’inclinazione dei due soggetti al compimento dei medesimi reati in ragione di alcuni precedenti specifici, la frequentazione di persone già condannate o la loro identificazione assieme a soggetti resisi responsabili di reati di particolare allarme sociale.