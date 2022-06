Tentano il furto di un suv, la proprietaria riceve una notifica sul cellulare in piena notte e li fa arrestare

ANCONA - E’ finita male per due pugliesi di Cerignola il tentativo di furto di un’Audi Q3 parcheggiata in via Montegrappa. A tradire i malviventi, nella notte tra lunedì e martedì, è stata la tecnologia di sicurezza presente nell'auto.

I due infatti hanno tentato di aprire entrambe le portiere della macchina e provato ad azionare il motore attraverso una centralina contraffatta. Attraverso il sistema di controllo, la proprietaria ha ricevuto sul proprio cellulare alle 3.30 di notte la notifica che informava dell’apertura dello sportello senza l’utilizzo della chiave. Subito sono stati allertati i Carabinieri che, nel giro di pochi minuti, si sono recati sul posto ed arrestato i due ladri. Il primo non ha opposto resistenza mentre il secondo ha tentato di rifugiarsi in un giardino in via Panoramica, prima di venire bloccato ed ammanettato. Probabile anche la presenza di un terzo soggetto che, fungendo da palo, sarebbe riuscito a darsi alla fuga a bordo di una macchina gialla.

I due uomini, al termine dell’udienza di convalida dell’arresto e del rito direttissimo, si sono visti notificare anche l’obbligo di dimora nel proprio Comune.