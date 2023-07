Girano tra i palazzi con un grimaldello nascosto in tasca, il residente: «Attenti a quelle due donne»

ANCONA - Nel primo pomeriggio di ieri il tempestivo intervento della Volante della Questura di Ancona ha permesso di sventare un furto in appartamento che stava per essere messo a punto da due donne. I poliziotti, con l’ausilio dei militari della Guardia di Finanza, sono riusciti a fermare ed identificare solo una delle due, mentre l'altra si è data alla fuga. I fatti si sono verificati in via Ragusa.

La vicenda

ieri pomeriggio un residente ha segnalato l’insolita presenza di due donne, di chiara nazionalità straniera che, con fare insolito, si stavano aggirando nei pressi di un condominio della zona. Gli agenti ed i finanzieri intervenuti sul posto sono riusciti a bloccarne una mentre l'altra, con tutta probabilità, era già riuscita ad allontanarsi. La donna, condotta presso gli uffici della Questura per l’identificazione e gli ulteriori accertamenti, è risultata già gravata da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e, nell’occasione, trovata in possesso, ingiustificato, di due cacciaviti. Per questo gli agenti l'hanno denunciata per possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli.